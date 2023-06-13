Ворожий удар по Кривому Рогу: 3 людини загинуло, ще 25 поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Внаслідок нічної атаки на Кривий Ріг 3 людини загинуло, ще 25 отримали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.
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"Трагічна ніч. Удар по Кривому Рогу. Три крилаті ракети збило ПвК "Схід". Але маємо і "прильоти". Пошкоджені цивільні об’єкти.
Понівечена п’ятиповерхівка. Попередньо, загинули троє її мешканців. 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні. Під завалами ще є люди", - зазначив він.
Деталі
Сергій Лисак додав, що сталося займання квартир з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв м. Його наразі приборкують рятувальники.
Троє людей постраждали під час обстрілу приватного підприємства. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники. Також, побиті 6 легкових машин.
Ще 4 травмованих – на іншій локації. Там горіли будівля та авто, пожежу вже загасили.
Зазначається, що побите і автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка, полум’я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда. Також пошкодження є у рятувальному підрозділі. Повідомляється, що всюди наразі працюють відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються.
Крім того, ворог не полишає у спокої і Нікопольщину - вночі обстріляв з важкої артилерії Покровську та Марганецьку громади. Територію обстежують.
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