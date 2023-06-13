Вражеский удар по Кривому Рогу: 3 человека погибли, еще 25 ранены

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"Трагическая ночь. Удар по Кривому Рогу. Три крылатые ракеты сбило ПвК "Восток". Но имеем и "прилеты". Повреждены гражданские об’екты.

Разрушена пятиэтажка. Предварительно, погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Под завалами еще есть люди", - отметил он.

Детали

Сергей Лысак добавил, что произошло возгорание квартир с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв м. Его сейчас укрощают спасатели.

Три человека пострадали во время обстрела частного предприятия. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого склада есть люди, их ищут спасатели. Также, побиты 6 легковых машин.

Еще 4 травмированных – на другой локации. Там горели здание и авто, пожар уже потушили.

Отмечается, что побито и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника, пламя уже потушили. Разрушена хозяйственная постройка. Также повреждения есть в спасательном подразделении. Сообщается, что везде сейчас работают соответствующие службы. Последствия атаки уточняются.

Кроме того, враг не оставляет в покое и Никопольщину - ночью обстрелял из тяжелой артиллерии Покровскую и Марганецкую громады. Территорию обследуют.

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