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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Семь человек могут быть под завалами после атаки рф на многоэтажку в Кривом Роге

Киев • УНН

 • 677863 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Семь человек могут быть под завалами после ночной ракетной атаки на многоэтажку в Кривом Роге, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул, передает УНН.

Семь человек могут быть под завалами после атаки рф на многоэтажку в Кривом Роге

Цитата

"К сожалению, уже 25 раненых, трое погибших и 7 человек, предположительно, под завалами", - сообщил Вилкул в Telegram.

Дополнение

В результате ночной атаки армии рф на Кривой Рог 3 человека погибли, еще 25 получили ранения в 5-этажке. Три человека пострадали во время обстрела частного предприятия. Еще 4 травмированных – на другой локации. Враг атаковал крылатыми ракетами.

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