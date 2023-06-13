Семь человек могут быть под завалами после атаки рф на многоэтажку в Кривом Роге
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Семь человек могут быть под завалами после ночной ракетной атаки на многоэтажку в Кривом Роге, сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул, передает УНН.
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"К сожалению, уже 25 раненых, трое погибших и 7 человек, предположительно, под завалами", - сообщил Вилкул в Telegram.
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В результате ночной атаки армии рф на Кривой Рог 3 человека погибли, еще 25 получили ранения в 5-этажке. Три человека пострадали во время обстрела частного предприятия. Еще 4 травмированных – на другой локации. Враг атаковал крылатыми ракетами.