Семь человек могут быть под завалами после атаки рф на многоэтажку в Кривом Роге

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"К сожалению, уже 25 раненых, трое погибших и 7 человек, предположительно, под завалами", - сообщил Вилкул в Telegram.

Дополнение

В результате ночной атаки армии рф на Кривой Рог 3 человека погибли, еще 25 получили ранения в 5-этажке. Три человека пострадали во время обстрела частного предприятия. Еще 4 травмированных – на другой локации. Враг атаковал крылатыми ракетами.