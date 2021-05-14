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Семену Семенченку повідомили про підозру в організації обстрілу “112-каналу”

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Екснардепу Семену Семенченку, який наразі перебуває під вартою за підозрою у створенні ПВК, повідомили про підозру в організації обстрілу “112-каналу”, який стався у липні 2019 року, передає УНН із посиланням на СБУ.

Семену Семенченку повідомили про підозру в організації обстрілу “112-каналу”

У СБУ заявили, що вчинення терористичного акту, а саме обстрілу ТОВ «Інформаційного агентства «112-канал», який стався у липні 2019 року, розкрито.

Цитата

"... встановлено, що обстріл будівлі телеканалу організував Семен Семенченко. Усе це відбувалося під час виборчої кампанії до Верховної Ради України. Цей теракт був використаний представниками держави-агресора у гібридній війні проти нашої країни. Для вчинення злочину фігурант залучив двох учасників підпорядкованого йому збройного формування", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У червні 2019 року Семенченко, разом зі спільником, провів розвідку місцевості поблизу будівлі телеканалу. Вони обирали оптимальний спосіб вчинення теракту, зокрема, шляхи відходу з місця злочину і наявність камер відеоспостереження.

Також Семен Семенченко організував передачу грошей для придбання транспорту та інших засобів, необхідних для здійснення злочину.

За початковим задумом організатора, виконавці теракту мали придбати автомобіль, закласти в нього великий обсяг вибухівки. Потім припаркувати авто біля будівлі телеканалу і у визначений час підірвати.

Натомість, для приховування осіб-виконавців та організатора, було прийнято рішення вчинити терористичний акт через обстріл будівлі телеканалу з протитанкового гранатомета.

У ході санкціонованих судом обшуків за місцями проживання фігурантів справи у столиці та Київській області правоохоронці виявили і вилучили транспорт і засоби вчинення протиправних дій, які зловмисники використовували у ході вчинення злочину.

Наразі останнім повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Що було раніше

Печерський районний суд Києва відправив під варту колишнього народного депутата України Семена Семенченка до 26 травня.

25 березня 2021 року Колишньому народному депутату України Семену Семенченку вручили повідомлення про підозру.

У СБУ повідомляли, що колишньому народному депутату України Семену Семенченку інкримінують створення на території України незаконного збройного формування.

Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.

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