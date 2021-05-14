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Семену Семенченко сообщили о подозрении в организации обстрела "112-канала"

Киев • УНН

 • 26010 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Экс-нардепу Семену Семенченко, который сейчас находится под стражей по подозрению в создании ЧВК, сообщили о подозрении в организации обстрела "112-канала", который произошел в июле 2019 года, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Семену Семенченко сообщили о подозрении в организации обстрела "112-канала"

В СБУ заявили, что совершение террористического акта, а именно обстрела ООО “Информационного агентства ”112-канал“, который произошел в июле 2019 года, раскрыто.

Цитата

”... установлено, что обстрел здания телеканала организовал Семен Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду Украины. Этот теракт был использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против нашей страны. Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования“, - говорится в сообщении.

Детали

В июне 2019 года Семенченко, вместе с сообщником, провел разведку местности вблизи здания телеканала. Они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности, пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения.

Также Семен Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

По первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки. Затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать.

А для сокрытия лиц-исполнителей и организатора, было принято решение совершить террористический акт из-за обстрела здания телеканала с противотанкового гранатомета.

В ходе санкционированных судом обысков по местам жительства фигурантов дела в столице и Киевской области правоохранители обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий, которые злоумышленники использовали в ходе совершения преступления.

Сейчас последним сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Что было раньше

Печерский районный суд Киева отправил под стражу бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко до 26 мая.

25 марта 2021 года бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко вручили уведомление о подозрении.

В СБУ сообщали, что бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко инкриминируют создание на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой “частной военной компании”. По данным пресс-службы СБУ, в ее состав входили бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как “внештатный агент НАБУ”.

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