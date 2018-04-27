Село у зоні ризику: на Житомирщині вчились ліквідовувати лісову пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Житомирщині рятувальники, спільно із лісівниками, провели навчання з гасіння лісової пожежі.
Комплексні навчання з ліквідації лісової пожежі провели житомирські рятувальники, спільно із лісівниками, повідомляє кореспондент УНН.
За легендою, пожежа сталась у лісовому масиві на території Малинського району. Горіло одразу кілька ділянок, першими на місце виїхали лісівники, які розпочали гасіння власними силами, втім оскільки був ризик перекидання вогню на сусіднє село, були викликані пожежні.
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Під час гасіння, за легендою, розпочався сильний вітер і пожежа перекинулась на верхівки дерев, тому було прийнято рішення про залучення рятувальників із сусіднього Коростеня. Пожежу вдалось подолати. Результатами рятувальники задоволені.