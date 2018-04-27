Село в зоне риска: в Житомирской области учились ликвидировать лесной пожар

По легенде, пожар произошел в лесном массиве на территории Малинского района. Горело сразу несколько участков, первыми на место выехали лесоводы, которые приступили к тушению собственными силами, впрочем поскольку был риск опрокидывания огня на соседнее село, были вызваны пожарные.

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Во время тушения, по легенде, начался сильный ветер и пожар перекинулся на верхушки деревьев, поэтому было принято решение о привлечении спасателей из соседнего Коростеня. Пожар удалось преодолеть. Результатами спасатели довольны.