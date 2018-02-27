Село Майорське та КПВВ знеструмлені
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. На Донеччині селище Майорське та контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду, розташований поблизу, знеструмлені. Про це повідомив голова Донецької обласної ВЦА Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Селище Майорське та розташований поблизу контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) знеструмлені", - написав він.
За інформацією директора департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Валерія Кобижча, ремонтні бригади Донецької філії "Укрзалізниці" обстежують ділянку, на якій пошкоджена електромережа, а також проводять відновлювальні роботи.
"КПВВ працює у штатному режимі - електричним струмом його забезпечують генератори", - додав Жебрівський.
Нагадаємо, частина мешканців прифронтового селища Луганське, що на Донеччині, залишилася без світла через ворожі обстріли.