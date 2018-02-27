Село Майорское и КПВВ обесточены
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Донецкой области поселок Майорское и контрольно-пропускной пункт въезда-выезда, расположенный поблизости, обесточены. Об этом сообщил глава Донецкой областной ВГА Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Поселок Майорское и расположенный вблизи контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) обесточены", - написал он.
По информации директора департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Валерия Кобыжча, ремонтные бригады Донецкого филиала "Укрзализныци" обследуют участок, на котором повреждена электросеть, а также проводят восстановительные работы.
"КПВВ работает в штатном режиме - электрическим током его обеспечивают генераторы", - добавил Жебривский.
Напомним, часть жителей прифронтового поселка Луганское Донецкой области осталась без света из-за вражеских обстрелов.