Село Майорское и КПВВ обесточены

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62365 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75797 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78533 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107062 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100311 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104523 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111504 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117080 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122784 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134296 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Село Майорское и КПВВ обесточены

Село Майорское и КПВВ обесточены

Киев  •  УНН

 • 11619 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Донецкой области поселок Майорское и контрольно-пропускной пункт въезда-выезда, расположенный поблизости, обесточены. Об этом сообщил глава Донецкой областной ВГА Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Поселок Майорское и расположенный вблизи контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) обесточены", - написал он.
По информации директора департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Валерия Кобыжча, ремонтные бригады Донецкого филиала "Укрзализныци" обследуют участок, на котором повреждена электросеть, а также проводят восстановительные работы.

"КПВВ работает в штатном режиме - электрическим током его обеспечивают генераторы", - добавил Жебривский.

Напомним, часть жителей прифронтового поселка Луганское Донецкой области осталась без света из-за вражеских обстрелов.

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