Село Майорское и КПВВ обесточены

"Поселок Майорское и расположенный вблизи контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) обесточены", - написал он.

По информации директора департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Валерия Кобыжча, ремонтные бригады Донецкого филиала "Укрзализныци" обследуют участок, на котором повреждена электросеть, а также проводят восстановительные работы.

"КПВВ работает в штатном режиме - электрическим током его обеспечивают генераторы", - добавил Жебривский.

Напомним, часть жителей прифронтового поселка Луганское Донецкой области осталась без света из-за вражеских обстрелов.