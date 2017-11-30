Селезньов забив гол і зробив асист за "Карабюкспор"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У першому поєдинку 1/16 фіналу Кубку Туреччини з футболу команда трьох українських футболістів "Кардемір Карабюкспор" зустрілася вдома із ФК "Істанбулспор", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Героєм баталії став наш співвітчизник форвард Євген Селезньов, який забив на 36 хвилині ударом із-за меж штрафної в нижній кут та віддав гольову передачу на Делікташу. Табло зафіксувало перемогу команди українців 2:1.
Відзначимо, що Селезньову асистував ще один українець Андрій Близниченко, який провів на полі 84 хвилини. Увесь поєдинок в рамці воріт провів Олександр Рибка.
Додамо, що учасник 1/8 фіналу визначиться у матчі-відповіді.
Як повідомляв УНН, клуб Селезньова та Рибки переміг команду Олександра Кучера в "українському дербі" чемпіонату Туреччини.