Селезньов забив гол і зробив асист за "Карабюкспор"

Героєм баталії став наш співвітчизник форвард Євген Селезньов, який забив на 36 хвилині ударом із-за меж штрафної в нижній кут та віддав гольову передачу на Делікташу. Табло зафіксувало перемогу команди українців 2:1.

Відзначимо, що Селезньову асистував ще один українець Андрій Близниченко, який провів на полі 84 хвилини. Увесь поєдинок в рамці воріт провів Олександр Рибка.

Додамо, що учасник 1/8 фіналу визначиться у матчі-відповіді.

Як повідомляв УНН, клуб Селезньова та Рибки переміг команду Олександра Кучера в "українському дербі" чемпіонату Туреччини.