Селезнев забил гол и сделал ассист за "Карабюкспор"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В первом поединке 1/16 финала Кубка Турции по футболу команда трех украинских футболистов "Кардемир Карабюкспор" встретилась дома с ФК "Истанбулспор", сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Героем баталии стал наш соотечественник форвард Евгений Селезнев, забивший на 36 минуте ударом из-за пределов штрафной в нижний угол и отдал голевую передачу на Деликташу. Табло зафиксировало победу команды украинцев 2:1.
Отметим, что Селезневу ассистировал еще один украинец Андрей Близниченко, который провел на поле 84 минуты. Весь поединок в рамке ворот провел Александр Рыбка.
Добавим, что участник 1/8 финала определится в ответном матче.
Как сообщал УНН, клуб Селезнева и Рыбки победил команду Александра Кучера в "украинском дерби" чемпионата Турции.