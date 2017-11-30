Селезнев забил гол и сделал ассист за "Карабюкспор"

Героем баталии стал наш соотечественник форвард Евгений Селезнев, забивший на 36 минуте ударом из-за пределов штрафной в нижний угол и отдал голевую передачу на Деликташу. Табло зафиксировало победу команды украинцев 2:1.

Отметим, что Селезневу ассистировал еще один украинец Андрей Близниченко, который провел на поле 84 минуты. Весь поединок в рамке ворот провел Александр Рыбка.

Добавим, что участник 1/8 финала определится в ответном матче.

Как сообщал УНН, клуб Селезнева и Рыбки победил команду Александра Кучера в "украинском дерби" чемпионата Турции.