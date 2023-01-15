Секретар Запорізької міськради розповів, куди повідомляти, якщо ваша оселя зазнала ушкоджень

Цитата

"Рашисти знову обстріляли наше місто. В результаті нічної атаки постраждали люди. Є ушкоджені будинки", - зазначив він.

Деталі

Якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це на 15-80 (зі стаціонарних) або за номерами: (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.

Доповнення

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти завдали ракетного удару по обласному центру та передмістю. Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Постраждали люди.