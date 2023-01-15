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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Секретар Запорізької міськради розповів, куди повідомляти, якщо ваша оселя зазнала ушкоджень

Київ • УНН

 • 366110 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів, куди повідомляти, якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, передає УНН.

Секретар Запорізької міськради розповів, куди повідомляти, якщо ваша оселя зазнала ушкоджень

Цитата

"Рашисти знову обстріляли наше місто. В результаті нічної атаки постраждали люди. Є ушкоджені будинки", - зазначив він.

Деталі

Якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це на 15-80 (зі стаціонарних) або за номерами: (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.

Доповнення 

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти завдали ракетного удару по обласному центру та передмістю. Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Постраждали люди.

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