Секретар Запорізької міськради розповів, куди повідомляти, якщо ваша оселя зазнала ушкоджень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів, куди повідомляти, якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, передає УНН.
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"Рашисти знову обстріляли наше місто. В результаті нічної атаки постраждали люди. Є ушкоджені будинки", - зазначив він.
Деталі
Якщо ваша оселя зазнала ушкоджень, повідомляйте про це на 15-80 (зі стаціонарних) або за номерами: (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.
Доповнення
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що окупанти завдали ракетного удару по обласному центру та передмістю. Є руйнування об’єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. Постраждали люди.