Секретарь Запорожского горсовета рассказал, куда сообщать, если ваш дом получил повреждения

Цитата

"Рашисты снова обстреляли наш город. В результате ночной атаки пострадали люди. Есть поврежденные дома", - отметил он.

Детали

Если ваш дом получил повреждения, сообщайте об этом на 15-80 (со стационарных) или по номерам: (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.

Дополнение

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что оккупанты нанесли ракетный удар по областному центру и пригороду. Есть разрушения объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры. Пострадали люди.