Секретарь Запорожского горсовета рассказал, куда сообщать, если ваш дом получил повреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Российские оккупанты обстреляли Запорожье. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, куда сообщать, если ваш дом получил повреждения, передает УНН.
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"Рашисты снова обстреляли наш город. В результате ночной атаки пострадали люди. Есть поврежденные дома", - отметил он.
Детали
Если ваш дом получил повреждения, сообщайте об этом на 15-80 (со стационарных) или по номерам: (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.
Дополнение
Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что оккупанты нанесли ракетный удар по областному центру и пригороду. Есть разрушения объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры. Пострадали люди.