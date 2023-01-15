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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Секретарь Запорожского горсовета рассказал, куда сообщать, если ваш дом получил повреждения

Киев • УНН

 • 366110 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Российские оккупанты обстреляли Запорожье. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал, куда сообщать, если ваш дом получил повреждения, передает УНН.

Секретарь Запорожского горсовета рассказал, куда сообщать, если ваш дом получил повреждения

Цитата

"Рашисты снова обстреляли наш город. В результате ночной атаки пострадали люди. Есть поврежденные дома", - отметил он.

Детали

Если ваш дом получил повреждения, сообщайте об этом на 15-80 (со стационарных) или по номерам: (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.

Дополнение 

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что оккупанты нанесли ракетный удар по областному центру и пригороду. Есть разрушения объектов гражданской, жилой и промышленной инфраструктуры. Пострадали люди.

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