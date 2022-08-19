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"Щотижня кількість хворих збільшується на 40%": лікар-епідеміолог розповіла про ситуацію з COVID-19 в Україні

Київ • УНН

 • 376888 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Наразі зростає кількість інфікованих коронавірусом, при цьому спостерігається високий відсоток госпіталізованих – 40%. Це свідчить про те, що пацієнти з легкою формою залишаються поза увагою української медичної системи, а значить - оцінити масштаб епідемії складно. Про це в коментарі УНН повідомила доктор медичних наук, лікар-епідеміолог Світлана Доан.

"Щотижня кількість хворих збільшується на 40%": лікар-епідеміолог розповіла про ситуацію з COVID-19 в Україні

Цитата

«Ми вже зараз бачимо зростання захворюваності. Наскільки вона зростатиме далі – сказати важко, але завжди осінній сезон супроводжується збільшенням кількості захворювань, у тому числі і на коронавірусну інфекцію. Якщо подивитися по динаміці, то щотижня кількість хворих у нас збільшується приблизно на 40%. Але що мене непокоїть в цій ситуації – високий відсоток госпіталізованих, тобто тих, у кого важка форма коронавірусної інфекції. За останні два тижні близько 40% госпіталізацій. А це говорить про те, що з легкими формами не звертаються. А значить, ми не можемо повністю оцінити масштаби епідемії, адже пацієнти з легкою формою залишаються поза увагою медичних працівників», – зазначила епідеміолог.

Деталі

Аби сприяти зниженню захворюваності та захистити себе від перебігу захворювання у тяжкій формі, лікар радить не ігнорувати вакцинацію.

«Тим більше вакцина є. Я думаю, що буде прийнято на рівні країни вакцинація дітей до 12 років. Якщо є перші дві дози, навіть при умові, що вакцинація була рік чи більше тому, достатньо однієї дози. Вакцинальний комплекс нам не потрібно повторювати. Ми робимо додаткову вакцинацію для того, щоб бути впевненими в стовідсотковому імунному захисті», – розповіла лікар.

Нагадаємо

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що кількість смертей від коронавірусу у світі за чотири тижні зросла на 35%.

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