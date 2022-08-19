"Еженедельное количество больных увеличивается на 40%": врач-эпидемиолог рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 13636 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 44352 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 91058 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 125993 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 124788 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 275713 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134969 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122697 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 377241 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84292 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2.2м/с
67%
Популярные новости

В Киеве ликвидировали масштабный пожар в складском ангаре на площади 600 м²

8 апреля, 20:00 • 6534 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 13450 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 11425 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 9640 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 5304 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 275713 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 298730 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 377241 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 353493 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 399653 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 79705 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 113334 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 132916 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171870 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 81047 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

"Еженедельное количество больных увеличивается на 40%": врач-эпидемиолог рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине

Киев • УНН

 • 376888 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. На сегодняшний день растет количество инфицированных коронавирусом, при этом наблюдается высокий процент госпитализированных – 40%. Это свидетельствует о том, что пациенты с легкой формой остаются без внимания украинской медицинской системы, а значит – оценить масштаб эпидемии сложно. Об этом в комментарии УНН сообщила доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Светлана Доан.

"Еженедельное количество больных увеличивается на 40%": врач-эпидемиолог рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине

Цитата

«Мы уже сейчас видим рост заболеваемости. Насколько она будет расти дальше – сказать трудно, но всегда осенний сезон сопровождается увеличением количества заболеваний, в том числе и коронавирусной инфекцией. Если посмотреть по динамике, то еженедельно количество больных у нас увеличивается примерно на 40%. Но что меня беспокоит в этой ситуации – высокий процент госпитализированных, то есть тех, у кого тяжелая форма коронавирусной инфекции. За последние две недели около 40% госпитализаций. А это говорит о том, что с легкими формами не обращаются. А значит, мы не можем полностью оценить масштабы эпидемии, ведь пациенты с легкой формой остаются без внимания медицинских работников», – отметила эпидемиолог.

Детали

Чтобы способствовать снижению заболеваемости и защитить себя от течения заболевания в тяжелой форме, врач советует не игнорировать вакцинацию.

«Тем более вакцина есть. Я думаю, что на уровне страны будет принята вакцинация детей до 12 лет. Если есть первые две дозы, даже при условии, что вакцинация была год или больше, достаточно одной дозы. Вакцинальный комплекс нам не нужно повторять. Мы делаем дополнительную вакцинацию для того, чтобы быть уверенными в стопроцентной иммунной защите», – рассказала врач.

Напомним

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что количество смертей от коронавируса в мире за четыре недели выросло на 35%.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоCOVID-19Здоровье
Brent
$60.39
Bitcoin
$76,398.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,027.50
Ethereum
$1,442.77