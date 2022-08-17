Кількість смертей від COVID у світі за 4 тижні зросла на 35% - ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Кількість смертей від коронавірусу у світі за чотири тижні зросла на 35%. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я у Твіттер, передає УНН.
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«Навчитися жити з COVID19 не означає, що ми вдаємо, що його немає. Це означає, що ми використовуємо інструменти, які ми маємо, щоб захистити себе і захистити інших», — йдеться в повідомленні голови ВООЗ.
Деталі
Глава ВООЗ заявив, що кількість випадків COVID, ймовірно, зросте протягом найближчих місяців з наближенням холодів.
«Люди проводять більше часу в приміщенні, ризики більш інтенсивної передачі та госпіталізації найближчими місяцями лише зростатимуть — не лише для COVID-19, а й для інших захворювань, включаючи грип».
За останні чотири тижні кількість зареєстрованих смертей від COVID у всьому світі збільшилася на 35%. Лише за останній тиждень від COVID-19 загинуло 15 000 людей у всьому світі.
«Це абсолютно неприйнятно, коли у нас є всі інструменти для запобігання інфекціям та порятунку життів», - зауважив чиновник.
За його словами, що в даний час Omicron залишається домінуючим варіантом, а підваріант BA.5 становить понад 90% випадків.