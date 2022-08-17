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Число смертей от COVID в мире за 4 недели выросло на 35% - ВОЗ

Киев • УНН

 • 138034 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Число смертей от коронавируса в мире за четыре недели выросло на 35%. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения в Твиттер, передает УНН.

Число смертей от COVID в мире за 4 недели выросло на 35% - ВОЗ

Цитата

«Научиться жить с COVID19 не означает, что мы делаем вид, что его нет. Это означает, что мы используем инструменты, которые мы имеем, чтобы защитить себя и защитить других», — говорится в сообщении главы ВОЗ.

Детали

Глава ВОЗ заявил, что количество случаев COVID, вероятно, возрастет в ближайшие месяцы с приближением холодов.

«Люди проводят больше времени в помещении, риски более интенсивной передачи и госпитализации в ближайшие месяцы будут только расти — не только для COVID-19, но и для других заболеваний, включая грипп».

За последние четыре недели количество зарегистрированных смертей от COVID во всем мире увеличилось на 35%. Только за последнюю неделю от COVID-19 погибли 15 000 человек во всем мире.

«Это совершенно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней», – заметил чиновник.

По его словам, что в настоящее время Omicron остается доминирующим вариантом, а подвариант BA.5 составляет более 90% случаев.

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