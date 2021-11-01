Щонайменше 3 особи загинули внаслідок обвалення висотної будівлі в Нігерії

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Комісар поліції Лагоса Хакім Одумосу підтвердив факт смерті людей, але додав, що до вечора понеділка з-під завалів в Ікойі було вилучено трьох живих.

Один з будівельників повідомив, що в той час, коли будівля розсипалася в купу уламків, усередині було понад 100 людей.

Більш ніж за дві години після обвалення будівлі станом на 16:30 серйозна рятувальна операція ще не розпочалася. Екскаватори та інше обладнання для операції ще не прибули на місце, повідомило місцеве видання Premium Times.

Багатоповерховий житловий будинок будувався близько двох років. Нині не відомо, що спричинило обвалення.

Однак такі інциденти звичні в Нігерії через слабке дотримання будівельних норм та правил. Місцеві ЗМІ звинувачують у неякісній роботі приватних забудовників, які прагнуть задовольнити попит на житло в мегаполісі.