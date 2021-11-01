У нігерійському Лагосі обрушився висотний будинок - ЗМІ

Деталі

Офіційні особи не змогли підтвердити, скільки людей опинилися у пастці, але робітники та місцеві жителі кинулися викопувати людей з-під завалів 25-поверхової будівлі в районі Ікойі у Лагосі, повідомили на місці події кореспонденти AFP.

"Ця 25-поверхова будівля все ще зводиться. Багато робітників опинилися у пастці під завалами. Ми намагаємося їх врятувати, - повідомила співробітник Агентства з надзвичайних ситуацій штату Лагос Фемі Оке-Осаньїнтолу. - Наразі ми не можемо сказати, скільки загинуло. Рятувальна операція продовжується".

Робітники на об'єкті повідомили, що десятки їхніх колег могли перебувати всередині, коли будівля обрушилася.

Офіційно причина обвалення не називається, проте кілька місцевих ЗМІ припустили, що інцидент може бути пов'язаний із порушеннями безпеки під час зведення будинку. Поруч знаходяться ще дві недобудовані висотні будівлі.

Довідка

Ікойі - один із найбагатших житлових та ділових районів Лагоса, великого комерційного міста, найбільш густонаселеної країни Африки.