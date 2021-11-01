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В нигерийском Лагосе обрушился высотный дом - СМИ

Киев • УНН

 • 25691 просмотра

Киев. 1 ноября. УНН. В понедельник, в коммерческой столице Нигерии Лагосе обрушилось высотное здание, что строилось, в результате чего погибли люди. Об этом информирует УНН со ссылкой на AFP.

В нигерийском Лагосе обрушился высотный дом - СМИ

Детали

Официальные лица не смогли подтвердить, сколько людей оказались в ловушке, но рабочие и местные жители бросились выкапывать людей из-под завалов 25-этажного здания в районе Икойи в Лагосе, сообщили на месте происшествия корреспонденты AFP.

"Это 25-этажное здание все еще возводится. Многие рабочие оказались в ловушке под завалами. Мы пытаемся их спасти, - сообщила сотрудник Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Лагос Феми Оке-Осаньентолу. - Пока мы не можем сказать, сколько погибло. Спасательная операция продолжается".

Рабочие на объекте сообщили, что десятки их коллег могли находиться внутри, когда здание обрушилось.

Официально причина обрушения не называется, однако несколько местных СМИ предположили, что инцидент может быть связан с нарушениями безопасности во время возведения дома. Рядом находятся еще два недостроенных высотных здания.

Справка

Икойи - один из самых богатых жилых и деловых районов Лагоса, крупного коммерческого города, самой густонаселенной страны Африки.

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