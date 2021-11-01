По меньшей мере 3 человека погибли в результате обрушения высотного здания в Нигерии
Киев • УНН
Киев. 1 ноября. УНН. В понедельник, 21-этажный жилой дом, что строился, обрушился в престижном районе крупнейшего города Нигерии Лагосе, в результате чего погибли по меньшей мере три человека и десятки пропали без вести. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Комиссар полиции Лагоса Хаким Одумосу подтвердил факт смерти людей, но добавил, что до вечера понедельника из-под завалов в Икойи было изъято трех живых.
Один из строителей сообщил, что в то время, когда здание рассыпалось в груду обломков, внутри было более 100 человек.
Более чем через два часа после обрушения здания по состоянию на 16:30 серьезная спасательная операция еще не началась. Экскаваторы и другое оборудование для операции еще не прибыли на место, сообщило местное издание Premium Times.
Многоэтажный жилой дом строился около двух лет. Сейчас не известно, что повлекло обрушение.
Однако такие инциденты привычны в Нигерии из-за слабого соблюдения строительных норм и правил. Местные СМИ обвиняют в некачественной работе частных застройщиков, стремящихся удовлетворить спрос на жилье в мегаполисе.