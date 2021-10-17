Щеплених хоча б однією дозою вакцини від COVID-19 в Україні вже 7,9 мільйонів

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В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Згідно зі звітом KSE, за тиждень до 6 жовтня темпи зростання вакцинації не продовжили зростання, водночас, відбувся тижневий спад на 11%. Експерти відзначають, що попри вихід наприкінці вересня на рекомендований рівень щеплень першою дозою у 100 тисяч щеплень за добу, згодом ці темпи знизилися до 70 тисяч.