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Щеплених хоча б однією дозою вакцини від COVID-19 в Україні вже 7,9 мільйонів

Щеплених хоча б однією дозою вакцини від COVID-19 в Україні вже 7,9 мільйонів

Київ • УНН

 • 25151 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 6,46 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже майже 14,4 млн щеплень, за останню добу з яких — 82 тисячі, що менше, ніж напередодні, більшість — першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Цитата

“За добу 16 жовтня 2021 року в Україні 82 200 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 48 646 людей, повністю імунізовані — 34 154 людини”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 922 415 людей, з них отримали одну дозу — 7 922 413 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози — 6 467 945 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 390 358 щеплень.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні — невакциновані.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Згідно зі звітом KSE, за тиждень до 6 жовтня темпи зростання вакцинації не продовжили зростання, водночас, відбувся тижневий спад на 11%. Експерти відзначають, що попри вихід наприкінці вересня на рекомендований рівень щеплень першою дозою у 100 тисяч щеплень за добу, згодом ці темпи знизилися до 70 тисяч.

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