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Привитых хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в Украине уже 7,9 млн

Привитых хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в Украине уже 7,9 млн

Киев  •  УНН

 • 25146 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,46 миллиона человек. При этом в целом сделали уже почти 14,4 млн прививок, за последние сутки из которых - 82 тысяч, что меньше, чем накануне, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Цитата

“За сутки 16 октября 2021 в Украине 82 200 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 48646 человек полностью иммунизированы — 34154 человека”, — говорится в сообщении.

Детали

С начала прививочной кампании привито 7 922 415 человек, из них получили одну дозу — 7 922 413 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 467 945 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 390 358 прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — вакцинированные.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.

Согласно отчету KSE, за неделю до 6 октября темпы роста вакцинации не продлили рост одновременно состоялся недельный спад на 11%. Эксперты отмечают, что несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень прививок первой дозой в 100 тыс. прививок в сутки, впоследствии эти темпы снизились до 70 тысяч.

Украинские Национальные Новости

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