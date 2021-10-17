Привитых хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в Украине уже 7,9 млн

КИЕВ. 17 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 6,46 миллиона человек. При этом в целом сделали уже почти 14,4 млн прививок, за последние сутки из которых - 82 тысяч, что меньше, чем накануне, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.