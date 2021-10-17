Привитых хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в Украине уже 7,9 млн

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“За сутки 16 октября 2021 в Украине 82 200 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 48646 человек полностью иммунизированы — 34154 человека”, — говорится в сообщении.
Детали
С начала прививочной кампании привито 7 922 415 человек, из них получили одну дозу — 7 922 413 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 467 945 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 390 358 прививок.
97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре — вакцинированные.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.
Согласно отчету KSE, за неделю до 6 октября темпы роста вакцинации не продлили рост одновременно состоялся недельный спад на 11%. Эксперты отмечают, что несмотря на выход в конце сентября на рекомендуемый уровень прививок первой дозой в 100 тыс. прививок в сутки, впоследствии эти темпы снизились до 70 тысяч.