Ще плюс 550: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 260 820 осіб, 4396 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько/ about 260820 (+550) осіб,
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- танків ‒ 4396 (+6) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8554 (+15) од,
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- артилерійських систем – 5403 (+24) од,
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- РСЗВ – 728 (+2) од,
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- засоби ППО ‒ 498 (+1) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4378 (+11),
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- крилаті ракети ‒ 1411 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 7854 (+31) од,
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- спеціальна техніка ‒ 808 (+4).
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Нагадаємо
Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 14 ударів по районам зосередження протикника.