Еще плюс 550: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 260 820 человек, 4396 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около/about 260820 (+550) человек,
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- танков - 4396 (+6) ед,
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- боевых бронированных машин - 8554 (+15) ед,
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- артиллерийских систем – 5403 (+24) ед,
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- РСЗО – 728 (+2) ед,
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- средства ПВО - 498 (+1) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11),
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- крылатые ракеты - 1411 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 7854 (+31) ед,
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- специальная техника - 808 (+4).
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Напомним
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника.