Ще плюс 540: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 208 910 осіб, 3819 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 208910 (+540) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3819 (+15) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7490 (+12) од,
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- артилерійських систем – 3501 (+27) од,
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- РСЗВ – 575 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 335 (+2) од,
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- літаків – 313 (+0) од,
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- гелікоптерів – 298 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3137 (+6),
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- крилаті ракети ‒ 1117 (+10),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6267 (+28) од,
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- спеціальна техніка ‒ 465 (+7).
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Доповнення
Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.