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Ще плюс 540: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 208 910 осіб, 3819 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 208910 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3819 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7490 (+12) од,
  • артилерійських систем – 3501 (+27) од,
  • РСЗВ – 575 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 335 (+2) од,
  • літаків – 313 (+0) од,
  • гелікоптерів – 298 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3137 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 1117 (+10),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6267 (+28) од,
  • спеціальна техніка ‒ 465 (+7).

Доповнення

Українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

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