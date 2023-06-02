Еще плюс 540: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 208 910 человек, 3819 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.06.23 ориентировочно составили:
-
- личного состава - около 208910 (+540) человек ликвидировано,
-
- танков - 3819 (+15) ед,
-
- боевых бронированных машин - 7490 (+12) ед,
-
- артиллерийских систем – 3501 (+27) ед,
-
- РСЗО – 575 (+0) ед,
-
- средства ПВО - 335 (+2) ед,
-
- самолетов – 313 (+0) ед,
-
- вертолетов – 298 (+0) ед,
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3137 (+6),
-
- крылатые ракеты - 1117 (+10),
-
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
-
- автомобильной техники и автоцистерн – 6267 (+28) ед,
-
- специальная техника - 465 (+7).
-
Дополнение
Украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.