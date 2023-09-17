Ще плюс 530: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 272 320 осіб, 4620 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 272320 (+530) осіб,
  • танків ‒ 4620 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8828 (+4) од,
  • артилерійських систем – 6003 (+15) од,
  • РСЗВ – 776 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 523 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4742 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8537 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 896 (+5).

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