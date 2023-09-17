Еще плюс 530: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 272 320 человек, 4620 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 272 320 (+530) человек,
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- танков - 4620 (+4) ед,
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- боевых бронированных машин - 8828 (+4) ед,
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- артиллерийских систем – 6003 (+15) ед,
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- РСЗО – 776 (+2) ед,
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- средства ПВО - 523 (+2) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4742 (+4),
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- крылатые ракеты - 1455 (+0),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8537 (+12) ед,
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- специальная техника - 896 (+5).
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