Ще одного місцевого жителя поранило під час обстрілів Авдіївки

В момент обстрілу один з постраждалих - 49-річний місцевий мешканець перебував у власному дворі по вул. Соборній. З пораненнями руки та лопатки його госпіталізовано у міську лікарню. Інший 60-річний чоловік проїжджав повз на велосипеді, коли його зачепило осколком від снаряду, який вибухнув неподалік. Він також доставлений до місцевої лікарні, медики констатували в нього осколкове поранення лівої лобової долі.

Крім того, руйнувань зазнали будинки 12 та 14 по вул. Тургенєва. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Правоохоронці обходять район, фіксують пошкодження та виявляють тих, кому може бути потрібна допомога.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, бойовики вчергове обстріляли Авдіївку, поранено чоловіка.