Еще один местный житель был ранен во время обстрелов Авдеевки
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬК-КИЕВ. 9 февраля. УНН. Боевики обстреляли старую часть Авдеевки сегодня около 14.40. Осколочные ранения получили двое мужчин 1967 и 1957 г.р. На месте работает полиция. Об этом проинформировали в отделе коммуникации полиции Донецкой области, сообщает УНН.
В момент обстрела один из пострадавших - 49-летний местный житель находился в собственном дворе по ул. Соборной. С ранениями руки и лопатки был госпитализирован в городскую больницу. Другой 60-летний мужчина проезжал мимо на велосипеде, когда его задело осколком от снаряда, который взорвался неподалеку. Он также доставлен в местную больницу, медики констатировали у него осколочное ранение левой лобной доли.
Кроме того, разрушениям подверглись дома 12 и 14 по ул. Тургенева. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Правоохранители обходят район, фиксируют повреждения и обнаруживают тех, кому может потребоваться помощь.
Напомним, как сообщал УНН, боевики в очередной раз обстреляли Авдеевку, ранен мужчина.