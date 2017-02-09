Еще один местный житель был ранен во время обстрелов Авдеевки

В момент обстрела один из пострадавших - 49-летний местный житель находился в собственном дворе по ул. Соборной. С ранениями руки и лопатки был госпитализирован в городскую больницу. Другой 60-летний мужчина проезжал мимо на велосипеде, когда его задело осколком от снаряда, который взорвался неподалеку. Он также доставлен в местную больницу, медики констатировали у него осколочное ранение левой лобной доли.

Кроме того, разрушениям подверглись дома 12 и 14 по ул. Тургенева. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Правоохранители обходят район, фиксируют повреждения и обнаруживают тех, кому может потребоваться помощь.

Напомним, как сообщал УНН, боевики в очередной раз обстреляли Авдеевку, ранен мужчина.