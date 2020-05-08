Ще один комітет рекомендує Раді направити на доопрацювання Програму діяльності уряду

За результатами розгляду, комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування проголосував за відправлення на доопрацювання Програму діяльності Кабінету Міністрів України з урахуванням зауважень Міністерства охорони здоров'я та комітету. Тож програму діяльності уряду направлено до комітету з питань економічного розвитку, який визначено головним.

Так, голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив про письмові пропозиції від МОЗу, які пропонуються внести в програму уряду, серед яких реформування медичної галузі та вдосконалення розвитку системи фінансування надання медичної допомоги, формування доступної та спроможної мережі спеціалізованих закладів охорони здоров'я для надання якісних медичних послуг, розвиток екстреної медичної допомоги, забезпечення гідних умов та оплати праці, соціальних гарантій для медичних працівників в тому числі за участі представників лікарських самоврядувань.

Як повідомлялося, четвертий комітет рекомендує Раді направити на доопрацювання Програму діяльності уряду.

Нагадаємо, 13 квітня у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови про Програму діяльності Кабінету міністрів України.