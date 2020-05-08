Еще один комитет рекомендует Раде направить на доработку Программу деятельности правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует Верховной Раде вернуть Программу деятельности Кабинета Министров на доработку с учетом замечаний и предложений, высказанных при ее обсуждении, передает корреспондент УНН.
По результатам рассмотрения, комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования проголосовал за отправку на доработку Программу деятельности Кабинета Министров Украины с учетом замечаний Министерства здравоохранения и комитета. Поэтому программу деятельности правительства направлели в комитет по вопросам экономического развития, который определен главным.
Так, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил о письменные предложения от Минздрава, которые предлагается внести в программу правительства, среди которых реформирования медицинской отрасли и совершенствования развития системы финансирования оказания медицинской помощи, формирование доступной и способной сети специализированных учреждений здравоохранения для оказания качественных медицинских услуг, развитие экстренной медицинской помощи, обеспечение достойных условий и оплаты труда, социальных гарантий для медицинских работников, в том числе, с участием представителей лекарственных самоуправлений.
Как сообщалось, четвертый комитет рекомендует Раде направить на доработку Программу деятельности правительства.
Напомним, 13 апреля в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления о Программе деятельности Кабинета министров Украины.