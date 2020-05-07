Четвертий комітет рекомендує Раді направити на доопрацювання Програму діяльності уряду

"Члени Комітету розглянули Програму діяльності Кабінету Міністрів України та пропозиції Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки до цього документу. За результатами розгляду Комітетом прийнято рішення запропонувати Комітету з питань економічного розвитку, який визначено головним, рекомендувати ВР повернути уряду згадану Програму на доопрацювання з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених при її обговоренні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до цього вже три комітети ВР відправили на доопрацювання Програму діяльності уряду.