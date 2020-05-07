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Четвертий комітет рекомендує Раді направити на доопрацювання Програму діяльності уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді повернути Програму діяльності Кабінету Міністрів на доопрацювання з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених при її обговоренні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВРУ.

Четвертий комітет рекомендує Раді направити на доопрацювання Програму діяльності уряду

"Члени Комітету розглянули Програму діяльності Кабінету Міністрів України та пропозиції Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки до цього документу. За результатами розгляду Комітетом прийнято рішення запропонувати Комітету з питань економічного розвитку, який визначено головним, рекомендувати ВР повернути уряду згадану Програму на доопрацювання з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених при її обговоренні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до цього вже три комітети ВР відправили на доопрацювання Програму діяльності уряду.

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