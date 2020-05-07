Четвертый комитет рекомендует Раде вернуть на доработку Программу деятельности правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде вернуть Программу деятельности Кабинета Министров на доработку с учетом замечаний и предложений, высказанных при ее обсуждении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.
"Члены комитета рассмотрели Программу деятельности Кабинета Министров Украины и предложения Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки к этому документу. По результатам рассмотрения Комитетом принято решение предложить Комитету по вопросам экономического развития, определенного главным, рекомендовать ВР вернуть правительству упомянутую Программу на доработку с учетом замечаний и предложений, высказанных при ее обсуждении", - говорится в сообщении.
Напомним, до этого уже три комитета ВР отправили на доработку Программу деятельности правительства.