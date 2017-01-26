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Ще двом затриманим у справі щодо завдання збитків "ОГХК" повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру ще двом посадовцям ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”. Про це УНН повідомили в прес-службі НАБУ.

Так, начальника відділу продажів і маркетингу ПАТ “ОГХК” та екс-заступника директора ДП “ОГХК” (згодом перетворене на ПАТ “ОГХК”) підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою) та ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Напередодні детективи Бюро також повідомили про підозру в. о. голови правління ПАТ “ОГХК”. Клопотання про обрання запобіжного заходу затриманим подадуть до суду найближчим часом.

Нагадаємо, згаданих осіб затримано 25 січня в ході розслідування кримінального провадження за фактом завдання збитків ПАТ “ОГХК” на суму понад 300 млн грн.

Українські Національні Новини

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