Еще двум задержанным по делу о нанесении ущерба "ОГХК" сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении еще двум должностным лицам ПАО "Объединенная горно-химическая компания». Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
Так, начальника отдела продаж и маркетинга ПАО "ОГХК" и экс-заместителя директора ГП "ОГХК" (впоследствии преобразовано в ПАО "ОГХК") подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Накануне детективы Бюро также сообщили о подозрении в. о. председателя правления ПАО "ОГХК". Ходатайство об избрании меры пресечения задержанным подадут в суд в ближайшее время.
Напомним, упомянутые лица задержаны 25 января в ходе расследования уголовного производства по факту нанесения ущерба ПАО "ОГХК" на сумму более 300 млн грн.