СБУ влаштувала обшуки на Галицькій митниці: названо причину
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. На Галицьку митницю напередодні приходили з обшуками представники Служби безпеки України. Держмитслужба причиною вказала підозри щодо хабарництва одного з працівників. Про це УНН повідомили у пресслужбі відомства.
"3 вересня представниками СБУ проводились обшуки та інші слідчі дії на Галицькій митниці Держмитслужби, зокрема, в приміщеннях митного поста "Городок", - вказали у митслужбі.
Зазначається, що на початку року керівництво Галицькоі митниці звернулось до правоохоронців із заявою щодо можливого зловживання службовим становищем та порушення закону працівником митного поста, проявом чого було сприяння в заниженні розміру митних платежів при митному оформленні авто з метою особистої наживи.
"Наразі слідчі дії тривають, очевидно, що працівнику буде оголошено повідомлення про підозру. Після завершення бюрократичної процедури, працівник митниці буде звільнений з лав Держмитслужби та нестиме покарання, визначене чинним законодавством", - додали у відомстві.
Нагадаємо, у Львові під час отримання хабаря затримали начальника одного з відділів ДСНС.