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СБУ влаштувала обшуки на Галицькій митниці: названо причину

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. На Галицьку митницю напередодні приходили з обшуками представники Служби безпеки України. Держмитслужба причиною вказала підозри щодо хабарництва одного з працівників. Про це УНН повідомили у пресслужбі відомства.

СБУ влаштувала обшуки на Галицькій митниці: названо причину

"3 вересня представниками СБУ проводились обшуки та інші слідчі дії на Галицькій митниці Держмитслужби, зокрема, в приміщеннях митного поста "Городок", - вказали у митслужбі.

Зазначається, що на початку року керівництво Галицькоі митниці звернулось до правоохоронців із заявою щодо можливого зловживання службовим становищем та порушення закону працівником митного поста, проявом чого було сприяння в заниженні розміру митних платежів при митному оформленні авто з метою особистої наживи.

"Наразі слідчі дії тривають, очевидно, що працівнику буде оголошено повідомлення про підозру. Після завершення бюрократичної процедури, працівник митниці буде звільнений з лав Держмитслужби та нестиме покарання, визначене чинним законодавством", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у Львові під час отримання хабаря затримали начальника одного з відділів ДСНС.

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