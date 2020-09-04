СБУ устроила обыски на Галицкой таможне: названа причина

"3 сентября представителями СБУ проводились обыски и другие следственные действия на Галицкой таможне Гостаможслужбы, в частности, в помещениях таможенного поста "Городок", - указали в таможслужбе.

Отмечается, что в начале года руководство Галицкой таможни обратилось к правоохранителям с заявлением о возможном злоупотреблении служебным положением и нарушении закона работником таможенного поста, проявлением чего было содействие в занижении размера таможенных платежей при таможенном оформлении автомобилей с целью личной наживы.

"Сейчас следственные действия продолжаются, очевидно, что работнику будет объявлено сообщение о подозрении. После завершения бюрократической процедуры, работник таможни будет уволен из рядов Гостаможслужбы и нести наказание, определенное действующим законодательством", - добавили в ведомстве.

Напомним, во Львове во время получения взятки задержали начальника одного из отделов ГСЧС.