СБУ виявила міну російського виробництва у районі проведення АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України виявили три сховища з боєприпасами у Луганській області та осколкову міну російського виробництва поблизу пункту пропуску “Майорськ” на Донеччині. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Так, схованки з боєприпасами буди облаштовані в лісосмугах у районі населених пунктів Станиця Луганська, Щастя та Сватове. Правоохоронці вилучили зі сховищ тридцять шість снарядів калібру 30 мм, п’ятнадцять гранат РГД-5 та Ф-1, постріл до гранатомета та протипіхотну міну МОН-50.
За кожним із фактів вирішується питання про відкриття кримінального проваджень за ст. 263 Кримінального кодексу України.
Поблизу пункту пропуску “Майорськ” співробітники спецслужби спільно з військовими після бойового зіткнення з диверсійною групою т.зв. “ДНР” незведену протипіхотну осколкову міну натяжної дії. За висновком фахівців, боєприпаси ПОМ-2Р1 з маркуванням
Правоохоронці задокументували факт виявлення міни і додали до доказів російської агресії у рамках відповідного кримінального провадження.