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15 марта, 19:03 • 110602 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153521 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129545 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122662 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108293 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103266 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99853 просмотра

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СБУ обнаружила мину российского производства в районе проведения АТО

СБУ обнаружила мину российского производства в районе проведения АТО

Киев • УНН

 • 8231 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили три хранилища с боеприпасами в Луганской области и осколочную мину российского производства вблизи пункта пропуска "Майорск" в Донецкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Так, тайники с боеприпасами буди оснащены в лесополосах в районе населенных пунктов Станица Луганская, Счастье и Сватово. Правоохранители изъяли из хранилищ тридцать шесть снарядов калибра 30 мм, пятнадцать гранат РГД-5 и Ф-1, выстрел к гранатомету и противопехотную мину МОН-50.

По каждому из фактов решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Возле пункта пропуска "Майорск" сотрудники спецслужбы совместно с военными после боевого столкновения с диверсионной группой т.н. "ДНР" нашли невозведенную противопехотную осколочную мину натяжного действия. По заключению специалистов, боеприпасы ПОМ-2Р1 с маркировкой "80-01-03" производятся только в России.

Правоохранители задокументировали факт обнаружения мины и добавили к доказательствам российской агрессии в рамках соответствующего уголовного производства.

 

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