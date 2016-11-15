СБУ обнаружила мину российского производства в районе проведения АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили три хранилища с боеприпасами в Луганской области и осколочную мину российского производства вблизи пункта пропуска "Майорск" в Донецкой области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Так, тайники с боеприпасами буди оснащены в лесополосах в районе населенных пунктов Станица Луганская, Счастье и Сватово. Правоохранители изъяли из хранилищ тридцать шесть снарядов калибра 30 мм, пятнадцать гранат РГД-5 и Ф-1, выстрел к гранатомету и противопехотную мину МОН-50.
По каждому из фактов решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Возле пункта пропуска "Майорск" сотрудники спецслужбы совместно с военными после боевого столкновения с диверсионной группой т.н. "ДНР" нашли невозведенную противопехотную осколочную мину натяжного действия. По заключению специалистов, боеприпасы ПОМ-2Р1 с маркировкой
Правоохранители задокументировали факт обнаружения мины и добавили к доказательствам российской агрессии в рамках соответствующего уголовного производства.