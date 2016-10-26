СБУ у Херсоні затримала на хабарі чиновника з Міноборони
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Херсоні на хабарництві затримали чиновника з Міноборони, передає кореспондент УНН з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
Чиновник з Києва зажадав 7 тисяч гривень з підприємця, який хотів провести ремонтні роботи на одному з об’єктів в Херсоні, які знаходяться на балансі Міноборони.
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Хабарника затримали представники СБУ. Подробиці уточнюються.