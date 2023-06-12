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СБУ у Харкові затримала глибоко законспірованого ворожого шпигуна

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. СБУ затримала у Харкові учасника агентурної мережі гру рф, який шпигував за позиціями українських Сил оборони поблизу кордону з рф, передає УНН з посиланням на СБУ в Telegram.

СБУ у Харкові затримала глибоко законспірованого ворожого шпигуна

Цитата

"Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію із нейтралізації агентурної мережі головного управління генштабу зс рф (відомого як гру) на Харківщині. У результаті оперативних заходів затримано одного з найбільш законспірованих агентів ворожої групи. Він збирав розвіддані про оборону обласного центру і прикордонних територій регіону", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Інших трьох агентів з цієї групи співробітники СБУ викрили у серпні 2022-го та в лютому цього року. Серед них був «зв’язковий» воєнної розвідки рф. Наразі затриманим виявився 52-річний мешканець Харкова, якого російське гру завербувало на початку повномасштабного вторгнення.

За вказівками агресора він шпигував за місцями тимчасового базування українських захисників, які залучені до оборони східних рубежів України. Насамперед його цікавила кількість особового складу, наявне озброєння і точні координати підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби.

Також він фіксував напрямки руху української військової техніки та локації укріпрайонів і фортифікаційних споруд в області. Для цього об’їжджав місцевість і приховано фотографував українські об’єкти з прив’язкою до місцевості.

Отримані відомості передавав через месенджер представнику російської воєнної розвідки, який перебував на території рф. Щоб приховати «сліди» листування з агресором, зрадник одразу видаляв усі надіслані до гру повідомлення. Однак, контррозвідники Служби безпеки все одно викрили і задокументували підривну діяльність російського агента.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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