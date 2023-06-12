СБУ в Харькове задержала глубоко законспирированного вражеского шпиона

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"Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по нейтрализации агентурной сети главного управления генштаба вс рф (известного как гру) на Харьковщине. В результате оперативных мероприятий задержан один из самых законспирированных агентов вражеской группы. Он собирал разведданные об обороне областного центра и приграничных территорий региона", - говорится в сообщении.

Детали

Других трех агентов из этой группы сотрудники СБУ разоблачили в августе 2022-го и в феврале этого года. Среди них был «связной» военной разведки рф. Сейчас задержанным оказался 52-летний житель Харькова, которого российское гру завербовало в начале полномасштабного вторжения.

По указаниям агрессора он шпионил за местами временного базирования украинских защитников, привлеченных к обороне восточных рубежей Украины. Прежде всего его интересовало количество личного состава, имеющееся вооружение и точные координаты подразделений ВСУ и Госпогранслужбы.

Также он фиксировал направления движения украинской военной техники и локации укрепрайонов и фортификационных сооружений в области. Для этого объезжал местность и скрыто фотографировал украинские объекты с привязкой к местности.

Полученные сведения передавал через мессенджер представителю российской военной разведки, который находился на территории рф. Чтобы скрыть «следы» переписки с агрессором, предатель сразу удалял все присланные в гру сообщения. Однако, контрразведчики Службы безопасности все равно разоблачили и задокументировали подрывную деятельность российского агента.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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