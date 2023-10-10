СБУ та НАБУ підтвердили обшуки в мера Мукачева: подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. СБУ та НАБУ проводять серію обшуків у керівництва міста Мукачево, зокрема, в мера Мукачева Андрія Балоги. Правоохоронці досліджують усі обставини передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.
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«Служба безпеки спільно з НАБУ проводять серію обшуків у справі про масштабну корупційну схему в Мукачівській міській раді на Закарпатті. Правоохоронці досліджують усі обставини передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за попередніми оцінками, така оборудка могла завдати державі збитків у майже 100 млн грн.
«Наразі у межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, у тому числі в адмінбудівлях Мукачівської міськради», - інформує СБУ.
Також повідомляється, що комплексні заходи з викриття корупції проводяться за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
НАБУ також підтвердило обшуки у Мукачеві у межах кримінального провадження щодо продажу місцевими посадовцями земельної ділянки за заниженою вартістю.
Доповнення
Раніше джерела в СБУ повідомляли, що сьогодні зранку проходять обшуки в міського голови Мукачева Андрія Балоги. За даними слідства він продав комунальну землю кримінальному авторитету зі знижкою у 100 млн грн.