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СБУ та НАБУ підтвердили обшуки в мера Мукачева: подробиці

СБУ та НАБУ підтвердили обшуки в мера Мукачева: подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. СБУ та НАБУ проводять серію обшуків у керівництва міста Мукачево, зокрема, в мера Мукачева Андрія Балоги. Правоохоронці досліджують усі обставини передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Цитата

«Служба безпеки спільно з НАБУ проводять серію обшуків у справі про масштабну корупційну схему в Мукачівській міській раді на Закарпатті. Правоохоронці досліджують усі обставини передачі у приватну власність частини центрального спорткомплексу міста», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за попередніми оцінками, така оборудка могла завдати державі збитків у майже 100 млн грн.

«Наразі у межах раніше відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії, у тому числі в адмінбудівлях Мукачівської міськради», - інформує СБУ.

Також повідомляється, що комплексні заходи з викриття корупції проводяться за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

НАБУ також підтвердило обшуки у Мукачеві у межах кримінального провадження щодо продажу місцевими посадовцями земельної ділянки за заниженою вартістю.

Доповнення

Раніше джерела в СБУ повідомляли, що сьогодні зранку проходять обшуки в міського голови Мукачева Андрія Балоги. За даними слідства він продав комунальну землю кримінальному авторитету зі знижкою у 100 млн грн.

Українські Національні Новини

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