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У мера Мукачева правоохоронці проводять обшуки - джерела в СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сьогодні зранку проходять обшуки в міського голови Мукачева Андрія Балоги. За даними слідства він продав комунальну землю кримінальному авторитету зі знижкою у 100 млн грн, повідомляє УНН із посиланням на свої джерела в СБУ.

Деталі

За даними наших джерел в СБУ, сьогодні зранку СБУ та НАБУ проводить обшуки в міського голови Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній через корупційну схему продажу комунальної землі навколо стадіону «Авангард».

“Це — ласий шматок в центрі Мукачева на березі р. Латориця”, - заявили джерела УНН.

Зазначається, що влітку Мукачівська міська рада виставила на торги 3 га комунальної землі. Однак, як повідомляється, вартість ділянки занизили в декілька разів.

«Перемогла» компанія, яка фактично належить голові Мукачівської районної ради Михайлу Ланьо, більш відомому як кримінальний авторитет «Блюк».

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