У мэра Мукачево правоохранители проводят обыски - источники в СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодня утром проходят обыски у городского головы Мукачево Андрея Балоги. По данным следствия он продал коммунальную землю криминальному авторитету со скидкой в 100 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на свои источники в СБУ.
Детали
По данным наших источников в СБУ, сегодня утром СБУ и НАБУ проводит обыски у городского головы Мукачева Андрея Балоги, председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланьо и в ряде компаний из-за коррупционной схемы продажи коммунальной земли вокруг стадиона «Авангард».
“Это — лакомый кусок в центре Мукачево на берегу р. Латорица”, - заявили источники УНН.
Отмечается, что летом Мукачевский городской совет выставил на торги 3 га коммунальной земли. Однако, как сообщается, стоимость участка занизили в несколько раз.
«Одержала победу» компания, фактически принадлежащая председателю Мукачевского районного совета Михаилу Ланьо, более известному как криминальный авторитет «Блюк».
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