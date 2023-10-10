СБУ и НАБУ подтвердили обыски у мэра Мукачево: подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. СБУ и НАБУ проводят серию обысков у руководства города Мукачево, в частности, у мэра Мукачево Андрея Балоги. Правоохранители исследуют все обстоятельства передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
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«Служба безопасности совместно с НАБУ проводят серию обысков по делу о масштабной коррупционной схеме в Мукачевском городском совете на Закарпатье. Правоохранители исследуют все обстоятельства передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса города», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по предварительным оценкам, такая сделка могла нанести государству ущерб в почти 100 млн грн.
«Сейчас в рамках ранее открытого уголовного производства продолжаются следственные действия, в том числе в админзданиях Мукачевского горсовета», - информирует СБУ.
Также сообщается, что комплексные мероприятия по разоблачению коррупции проводятся при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
НАБУ также подтвердило обыски в Мукачево в рамках уголовного производства по продаже местными должностными лицами земельного участка по заниженной стоимости.
Дополнение
Ранее источники в СБУ сообщали, что сегодня утром проходят обыски у городского головы Мукачево Андрея Балоги. По данным следствия он продал коммунальную землю криминальному авторитету со скидкой в 100 млн грн.
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