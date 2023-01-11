СБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Служба базпеки України повідомила, що проводить безпекові заходи в урядовому кварталі Києва та на прилеглих територіях, пише УНН.
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"Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського району столиці, зокрема, у межах урядового кварталу та на прилеглих територіях", - ідеться у повідомленні.
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Заходи відбуваються у взаємодії СБУ з Управлінням державної охорони України, Національною поліцією та Військовою службою правопорядку ЗСУ.
"Мета – перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів, підвищення безпеки осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона. Це особливо важливо в умовах збройної агресії рф, яка намагається дестабілізувати ситуацію в Україні будь-яким способом", - пояснили у СБУ.
За безпосередньої участі представників Управління держохорони, як повідомляється, силовики:
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- проводять огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
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- здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу, при цьому буде посилено режимні заходи в Печерському районі.
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"Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, перевірка документів громадян, огляд автомобілів", - вказали у СБУ.
Громадян закликали із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.