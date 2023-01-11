СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева

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"Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия (по безопасности) на территории Печерского района столицы, в частности в пределах правительственного квартала и на прилегающих территориях", - говорится в сообщении.

Детали

Мероприятия проходят во взаимодействии СБУ с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ.

"Цель - проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии рф, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом", - пояснили в СБУ.

При непосредственном участии представителей Управления госохран, как сообщается, силовики:



проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов;



осуществляют проверку граждан, находящихся на территории правительственного квартала, при этом будут ужесточены режимные мероприятия в Печерском районе.



"Мероприятия по безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения. Во время их проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, досмотр автомобилей", - указали в СБУ.

Граждан призывали с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.